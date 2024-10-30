İskilip İlçe Müftülüğü’ne bağlı Yeni Camii Büyüktaş Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Tokatlı Camii Kız Gençlik Merkezi ve Ebussuud Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu için toplu açılış töreni düzenlendi.

Yeni Camii Büyüktaş Hafızlık Kız Kur'an Kursu önünde yapılan törene Kaymakam Ramazan Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, veliler, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu öğrencisi İbrahim Taha Lalenin Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları ile sürdü. Dua ve kordela kesimi sonrası ise yöresel mayalı ikramı ile kursun gezilmesi ile program sonlandı.

Editör: Haber Merkezi