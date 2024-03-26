İskilip Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, İskilip Uygulamalı Anaokulu ve Ebussuud Efendi İlkokulu Anasınıfı'nı ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Orman Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette görevliler öğrencilere orman, ormancılık, yangın söndürme ve fidan dikimi gibi konularda bilgi verdi.



Eğitimin ardından öğrenciler okullarının bahçelerine mavi servi fidanları dikti.

İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, çocuklara toprak sevgisi kazandırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.(AA)