Polat, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Sorumluluklarının fazla olduğunu ve bütün vatandaşlara eşit mesafede durarak hizmet etmelerinin önemli olduğunu dile getiren Polat, muhtarların gününü kutladı.

Programa Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Editör: AA AJANS