Açılışa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, Mete Çakı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl temsilcisi Selim Aydın ve yönetim kurulu, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ülkücüler ve vatandaşlar katıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün selamlama konuşmasının ardından söz alan MHP Çorum Milletvekili adayı Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek hep birlikte çalışarak bu seçimi kazanmanın ülkemiz için önemine işaret etti.

Vahit Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve partisine oy istedi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kayrıcı, milletvekili seçildiğinde “TBMM’de bir kapınız olacak” dedi.

Konuşmaların ardından da seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi. Vahit Kayrıcı, seçim bürosunda partililerle de bir süre sohbet etti.



(Volkan SINAYUÇ)