İskilip Gençlik Merkezi görevlileri ve İskilip Kız Yurdu'ndan gönüllü öğrenciler, proje kapsamında Aşağıörenseki Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette gönüllü İskilip Kız Yurdu gönüllülerince örülen atkı ve tokalar ile İskilip Genç Kızılay gönüllülerinin tasarladığı kumbaralar öğrencilere hediye edildi.

Program kapsamında, geleneksek okçuluk, dart, kort tenisi, geleneksel çocuk oyunları, koordinasyon parkuru, boks, yüz boyama ve duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Editör: AA AJANS