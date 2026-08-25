Çorum’un İskilip ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından marketlere yönelik gıda denetimleri gerçekleştiriliyor.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde, satışa sunulan ürünlerin son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, etiket ve izlenebilirlik bilgileri ile muhafaza ve saklama koşulları inceleniyor.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği, soğuk zincirin korunması, işletmelerin hijyen şartları ve ilgili mevzuata uygunluk durumları da kontrol ediliyor.

Ekipler, marketlerin satış ve depolama alanlarının temizliğini de denetlerken, ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tüketiciye sunulan gıdaların güvenilirliği konusunda işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulunuyor.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve mevzuata uygun satış koşullarının sürdürülebilmesi amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi