MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ile birlikte İskilip’e çıkarma yapan Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Ali Sülük ve İlçe Başkanı Ali Alıcı ve kalabalık partili grubu tarafından karşılandı.

İlçede ilk olarak şehir merkezindeki esnafları ve Çarşamba pazarını gezen Kayrıcı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazarın tamamında esnaf ve alışveriş yapan İskiliplilere tek tek hatır soran Kayrıcı, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy istedi.



Pazar esnafı ile buluştuktan sonra Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret eden Vahit Kayrıcı, esnafın taleplerini dinledi. Kayrıcı ilçede istihdam sorununu çözecek olan İskilip Organize Sanayinin kurulumu için gereken gayreti göstereceğini, bu konuda Belediyeye tam destek vereceklerini beyan etti.

(Volkan SINAYUÇ)