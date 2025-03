Çorum’un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren İskilip Belediyesi Aşevi, her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştırıyor. Paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak ilçede bereketli sofraların kurulmasına vesile olan Aşevi, Ramazan ayının manevi atmosferinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ramazan ayında çalışmalarını arttıran aşevi çalışanları, her gün sokak sokak gezerek ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, aşevini ziyaret ederek görev yapan personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Çizikci, aşevinin sadece bir yemek dağıtım noktası olmadığını, aynı zamanda ilçede yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurguladı.

Emeği geçen vatandaşlara teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı Çizikçi, "İskilip Aşevinde her gün yaklaşık olarak 300 ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yapılan yemekleri belediyemizin imkanlarıyla olduğu gibi aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın da büyük desteği vardır. Destek veren herkesten Allah razı olsun, keselerine bereket olsun" dedi.

Editör: İHA AJANS