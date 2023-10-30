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Törende Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali Sülük, kutlamalara katılan vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Ay yıldızlı bayraklar taşıyan vatandaşlar, kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.