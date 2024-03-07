31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren AK Parti İl Teşkilatı’na TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte milletvekilleri de destek vermeye başladı.

İskilip’te düzenlenen seçim bürosu açılış törenine İl Başkanı Av. Murat Günay, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya ile birlikte İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikçi ve teşkilat mensuplarıyla birlikte çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Murat Günay, 31 Mart’ta İskilip Belediyesi’ni yeniden AK Belediyeciliğine kavuşturacaklarını belirterek, Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikçi’ye destek isterken, Milletvekilleri Kaya ve Ahlatcı da İskilip’e yaptıkları hizmetlerden bahsettiler.

Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikçi de İskilip için hazırladığı projeler ve yapacağı hizmetleri anlattı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı kesilen kurdele ile birlikte yapıldı.(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ