AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayı Av. Oğuzhan Kaya, İskilip’in AK Parti iktidarları zamanında üzerine düşen payı aldığını, almaya da devam edeceğini açıkladı.

İskilip’e 750 dönüm arazi üzerine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracaklarını vurgulayan Milletvekili Kaya, böyle bir yatırımın İskilip’in büyüyüp gelişmesine yol açacağına dikkat çekti.

Oğuzhan Kaya, İskilip’e Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin 204 konutluk projesinin yakında hayata geçeceğine vurgu yaparak, “İskilip ilçemiz hükumetimizden her türlü yatırım almaktadır. İskilip Gençlik Merkezimizi tamamlamak üzereyiz. Yüzme havuzu, güreş, Antraman Salonu ile birlikte Mevcut İskilip Stadyumunun ışıklandırmasını yapıp İskilipli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

İskilip Redif Kışlası ve Evlik Köyü Akşemseddin Camisi’nin restore edildiğini hatırlatan Milletvekili Kaya, İskilip’e yapılan diğer yatırımları şu şekilde sıraladı: “Yukarı Ören Seki Köyü-Kayaağzı Köyü-Kutluözü Köyü ve Yeniceköy ün Sulama Baraj Proje ihalelerini yaptık. Meydan Çayı Islahına 65 milyon TL ödenek tahsis ettik. Kayaardı ve Boşkavak Deresi Islahını yapıyoruz. Elmabeli Mesire Alanını yapıyoruz. Ebussuud Efendi Okulu inşaatına başladık. Bilsem ve E Sınav Merkezi açtık. İskilip Kalesi’nin restorasyonu çalışmalarımız devam ediyor. İskilip Belediyemize Enerji Bakanlığımızdan 100 ton asfalt bütüm yardımı yaptık. Yine Çorum Belediyemiz İskilip’e sıcak asfalt desteğinde bulunacak”

(Volkan SINAYUÇ)