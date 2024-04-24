Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program; Atatürk İlköğretim Okulu’nun hazırladığı program ile devam etti. Törene; İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İskilip Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Abdul Gaffer Sabit, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Üst çavuş Kazım Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve ödül töreninin ardından sona erdi.

Editör: İHA AJANS