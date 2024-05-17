İskilip Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik kapsamında İskilip Kalesi kaya mezarında bir araya gelen vatandaşlar, bisikletleriyle ilçenin önemli tarihi ve turistik mekânları Semerciler Arastası, Sallilerbaşı Sokak, Yeniyol Sokak, Sakarya İlkokulu, Pazarbaşı Sokak, Çayboyu, Şeyh Yavsi Köprüsü güzergahında pedal çevirdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin de katıldığı etkinlik, PTT Şube Müdürlüğü önünde son buldu.

Polat, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde hem ilçe halkının spor yapmasını hem de ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı amacıyla bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 107 kişinin pedal çevirdiğini belirten Polat, “Gençlerimize ve her yaştan vatandaşlarımıza yönelik etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir. Programımıza katılan bisiklet sürücülerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Polat, konuşmasının ardından etkinliğe katılanlara katılım belgesi verdi.

Editör: AA AJANS