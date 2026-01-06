Aralarında Avrupa ve Dünya dereceleri bulunan Özdenur Özmez’in de bulunduğu güreşçiler, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır’ın da katıldığı törende sözleşme imzaladılar. “Attığımız bu imzalar sadece bir sözleşme değil, emeğe, sadakate ve ortak hedeflerimize verilmiş bir sözün ifadesidir” diyen Başkan Mehmet Hazır, “Sporcularımızla birlikte bu değerleri yaşatarak ülkemizi ve İskilip’imizi en iyi şekilde temsil etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi