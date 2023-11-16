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Çiftlik Pınarı 2. Cadde ile Akşemseddin Caddesi’ni bağlayan yeni İskilip Bağlantı Yolu açılışa hazır hale geldi. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten Çorum Belediyesi ekipleri gece saatlerinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Akşemseddin Kavşağı ve İskilip Bağlantı yolu Cuma günü saat 10.00’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılacağı törenle trafiğe açılacak.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akşemseddin Kavağı İskilip bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın “Ulaşılabilir şehir vizyonumuzun gereği olarak ilmek ilmek yeni yollarla dokumaya devam ediyoruz. Akşemseddin kavşağını trafiğe açmıştık. Buradaki kritik nokta menfezdi. Şehir bağlantı yolunun daha sağlıklı olması için menfezin tamamlanması gerekiyordu. Karayolları tarafından buranın tamamlanmasının ardından şehir merkezi bağlantı yolunun asfaltını Çorum Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Bütün ekiplerimiz bu yol için hummalı bir şekilde çalışarak Çiftlik Pınarı 2. Cadde ile Akşemseddin Caddesini bağlayan yeni İskilip Bağlantı Yolumuzu açılışa hazır açılışa hazır hale getirdik. Çorum’a hayırlı uğurlu olsun.” dedi.