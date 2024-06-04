TOKİ’nin ilçeye ilçesine yapacağı 256 konut projesi haberini İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi verdi.

İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İlçemizin uzun süredir büyük bir özlemle beklediği TOKİ ihalesi nihayet sonuçlandı. Toplamda 265 konutun yapılacağı bu önemli projenin ihalesini Özbek Yapı İnşaat Firması kazandı. Proje yetkilisi Hakan Tavlar ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk.

Özbek Yapı İnşaat firması, ilçemizin konut ihtiyacını karşılayacak bu büyük projeyi en kısa sürede tamamlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. Hakan Tavlar, projenin detayları ve planlanan çalışma süreci hakkında bizlere bilgi verdi. İnşaatın, ilçemize büyük katkılar sağlayacağına inancımız tam.

Yeni konutların yapılmasıyla birlikte ilçemizde yaşam standartlarının yükselmesini, vatandaşlarımızın modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz. Proje süresince halkımızın sabrı ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi