31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Çizikci 4 bin 354, MHP adayı Ahmet Sağlam ise 3 bin 189 oy aldı. MHP’den istifa ederek Büyük Birlik Partisi’ne katılan Ali Sülük ise Bin 89 oy aldı.

İSMAİL ÇİZİKCİ?

1961 yılında Çorum İskilip’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Çizikçi, 1983 yılında Ankara PTT Başmüdürlüğünde başladığı memuriyet hayatında, 2000 yılında Çorum PTT Başmüdürlüğü, 2019-2023 yılları arasında ise PTT AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde Pazarlama ve Satış Dairesi ve Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. İki çocuk babası olan Çizikçi, AK Parti'den İskilip Belediye Başkan adayı gösterildi.

Editör: AA AJANS