Ramazan T. (38) idaresindeki 06 FC 5451 plakalı otomobil ile Yusuf İ.(51)’in kullandığı 19 BA 693 plakalı otomobil Çepni Mahallesi İskilip Caddesi’nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan Yusuf T.(8), Sevgi T.(36), Esma B.(16), Sümeyye İ. (14) ve Sevilay E.( 21) yaralandı.

Yaralılar Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK