Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde önceki gün bir işyerinin onarım işlerini yapan Çelik, önceki gün çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alparslan Çelik için Osmancık Beyler Çelebi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik’in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.