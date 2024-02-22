Kısa adı İŞKAD olan Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri, Ankara’da Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı, TBMM’de ise Ak Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretlere, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Başkan Yardımcısı Semra Şahin, yöneticilerden Sinem Sarı, Gizem Tosun Çan ve Selma Bektaş katıldı. Milletvekili Tahtasız’ı ziyarette, İŞKAD yöneticisi olan eşi Perinay Tahtasız da hazır bulundu.