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İSTANBUL (AA) - İSGAM Müdürü Serdar Ay, velilere okul ihtiyaçları konusunda uyarılarda bulunarak, "Doğada ve vücutta kalıcı olan ve 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen söz konusu maddeler karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir." dedi.

Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma (İSGAM) Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Okul kıyafeti ve kırtasiye malzemeleri çabuk tüketilen ve sürekli yenilenmesi gerekebilen ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor. Açıklamada, eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarının birçok okul ihtiyacını temin etmeye çalışan velilere, sağlığa zararlı maddeler içeren malzemelere karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ay, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da popüler 9 markanın leke tutmayan çocuk tekstil ürünü ve özellikle okul üniformalarında gerçekleştirilen testlerde, potansiyel olarak yüksek seviyelerde zararlı perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAs) olduğunu tespit edildiğini kaydetti.

Ay, doğada ve vücutta kalıcı olan ve “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen söz konusu maddelerin karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çekti.

Velilerin çocuklarının ayakkabı ve botlar dahil okul kıyafeti temininde leke tutmazlık özelliğinden ziyade, sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek kimyasal maddeler içerip içermediğini araştırmaları gerektiğini belirten Ay, "Bu kapsamda; çocukların hoşuna gitmekle birlikte bağımlılığa yol açabilen kokulu silgi ve kırtasiye malzemelerinden kesinlikle uzak durulmalıdır. Sulu boya gibi malzemelerin ise kanserojen madde içermesi ihtimaline karşı ayrıca dikkatli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası CE, Ulusal TSE damgalarına bakın"

Bahsedilen tehlikelere karşı önlem olarak ürün etiketlerinde yazılı olan bilgi ibarelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ay, "Mutlaka ürün logolarında; Avrupa Topluluğu içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/değerlendirildiğini gösteren ve Avrupa’ ya uygunluk anlamına gelen uluslararası CE (Conformité Européenne) veya ulusal TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kalite işaretleri ile "Sağlığa zararlı madde içermez” ifadesi aranmalıdır. Ayrıca salgın hastalık riskine karşı da mesafe ve hijyen konuları öğrencilere tekrar tekrar hatırlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

(Abdulkadir Günyol)