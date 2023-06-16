15-16 Haziran işçi direnişinin sendika, ekmek ve bir onur mücadelesi olduğunu vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “1960 yıllarda başlayan, 1970 yılında alanlara sığmayan işçi sınıfının emek, özgürlük ve hak mücadelesi devam ediyor. Aradan geçen 53 yıla rağmen işçi sınıfı bugün de benzer mücadeleler veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçi sınıfının haklı mücadelesinde yanlarındayız” dedi.

15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfının devlet güdümündeki sermaye sendikacılığına karşı başlattığı mücadelenin dönemin hükümetinin geri adım atmasıyla sonuçlandığını hatırlatan Tahtasız, şunları söyledi:

“HAKLI MÜCADELE”

“15-16 Haziran olayları; devlet ve sermayenin emrinde bir sendikal yaşam ve işçinin en temel silahı olan grev hakkını elinden almak isteyenlere, kısa sürede kurulup, örgütlenen ve emekçilerin gönlünü kazanan DİSK’in ‘Canına ot tıkamak’ isteyenlere Türkiye işçi sınıfının verdiği en güzel yanıt olarak tarihteki yerini aldı. 15-16 Haziran işçi direnişi, sendika, ekmek ve bir onur mücadelesidir. Çalışma yaşamını ve temel sendikal hakları düzenleyen 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapılarak 1960 Anayasası’nın da etkisiyle işçi sınıfının direniş ve mücadele ile gittikçe ilerlettiği kazanımlarını 11 Haziran’da 1970’de yürürlüğe giren yasayla boğulmaya çalışıldı. Tüm yurda yayılan eylemlerde işçi sınıfı üç şehit verdi; Abdurrahman Bozkurt, Yaşar Yıldırım ve Mustafa Baylan. Eylemlerde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum. TİP ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülen kanun iptal edildi. Bu mücadele işçilerin zaferiyle sonuçlandı. Ancak günümüzde işçilerin emek ve sendika mücadelesi halen devam ediyor. Hakları budanan, düşük ücretlerle çalıştırılan, sarı sendikalara mahkum edilmek istenin işçilerimiz geçmişte olduğu gibi sermayeye ve haklarını görmezden gelen hükümete boyun eğmiyor, eğmeyecek. İşçilerin haklı mücadelesi sonuç alıncaya kadar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de işçi sınıfının yanındayız.”