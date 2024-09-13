Olay, Osmancık Yeni Mahalle'de meydana geldi. K.K. adlı bir kişi, evinden çıkan işadamı G.A. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., darp ettiği işadamı G.A.'yı bacağından vurdu. Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek gitti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan G.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesine, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmada saldırganın eşkâlini belirlerken, polis ekiplerince yakalanan K.K. gözaltına alındı. K.K.'nin ilk ifadesinde G.A. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu, bu yüzden çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi.