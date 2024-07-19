Konuyla ilgili olarak İŞ-KUR İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“İlimiz TR83 Bölgesi içerisinde işgücü, istihdam ve ihracat potansiyeli yüksek bir ildir. Buna paralel olarak firmalar büyümekte ve işçi ihtiyaçları sürekli artmaktadır.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda İŞKUR’a çeşitli görevler verilmiştir. Bu görevlerden en önemlisi işgücü arz ve talebini eşleştirmektir. Çorum Çalışma ve İş Kurumu olarak işçi işveren buluşmalarını gerçekleştirmek amacıyla 23 Temmuz 2024 Salı günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında İŞKUR hizmet binasında 29 firmamızın katılımıyla toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecektir.

Bu görüşme ile iş arayan ve işverenlerimiz bir araya getirilecektir. İş arayan vatandaşlarımız niteliklerine uygun açık işi olan firmalarla yüz yüze görüşebilecek, iş başvurusu yapabilecek, öz geçmişlerini işverenlere takdim edebilecektir. Firmalarımız ise işçi ihtiyaçlarını karşılama fırsatı bulabileceklerdir.

23 Temmuz 2024 Salı Günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında İŞKUR binamızda gerçekleştirilecek olan toplu iş görüşmelerine tüm iş arayan vatandaşlarımızı davet ediyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK