Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dijitalleşme ve teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra öğrencilere farklı konularda uzman öğretmenlerden ders alma fırsatı sunan ve öğrenme olanaklarını genişleten uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor. İş Bankası, ortaokul çağında devlet okullarında eğitimini sürdüren öğrencilere uzaktan eğitim desteği veren Okul Destek Derneği ile iş birliği yaparak Ocak-Mayıs 2023 döneminde banka çalışanlarının çocuklarının matematik derslerinden faydalanmasını sağladı. Bu dönemde 65 ilden 477 öğrenci uzaktan ders aldı.



Yeni eğitim-öğretim döneminde iş birliğinin kapsamını genişletmek üzere İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Okul Destek Derneği (ODD) Kurucusu Orkun Oğuz’un katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.



İş birliği çerçevesinde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 1000’i deprem bölgesinde yaşayan çocuklar, 750’si banka çalışanlarının çocukları olmak üzere 1750 öğrencinin projeden yararlanarak, uzaktan eğitim desteği alması hedefleniyor.



“Eğitim öncelikli ve uzun vadeli yatırım alanlarımızdan biri”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Gençlerimizin sahip oldukları potansiyeli keşfetmesi, yeteneklerini geliştirmesi için en önemli araç olan eğitim aynı zamanda toplumsal gelişimin itici unsuru. Bu nedenle eğitim her zaman öncelikli alanlarımızdan ve uzun vadeli yatırım alanlarımızdan biri. Günümüzün teknolojik imkanları, eğitim fırsatlarını uzaktan da her çocuğa ulaştırmayı mümkün kılıyor. Bu yılın başında Okul Destek Derneği ile bir araya gelerek ilk etapta Bankamız çalışanlarının çocukları için uzaktan eğitim desteği sağlamıştık. Şubat ayında meydana gelen büyük deprem felaketlerinden sonra bölgeye yönelik devam eden desteklerimizi eğitim alanına da taşımak üzere, bu alandaki iş birliğimizi depremden etkilenen çocuklarımızı da kapsayacak şekilde genişlettik. Süreçteki destekleri için başta Derneğin kurucusu Orkun Oğuz olmak üzere tüm dernek ekibine ve gönüllü eğitmenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Eğitim, ülkemizi geliştirecek en öncelikli konu”

Okul Destek Derneği Kurucusu Orkun Oğuz ise, “Eğitim bize göre ülkemizi geliştirecek en önemli ve öncelikli konu. Özellikle okul dışından destek alamayan ancak öğrenmeye istekli çocuklara ulaşmak için çıktığımız yolda İş Bankası’nın desteği bizim için çok değerli; bu süreçteki katkılarından dolayı İş Bankası ailesine çok teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bu yana dördüncü eğitim yılımıza başlarken gönüllülerimiz sayesinde binlerce öğrenciye ücretsiz ders desteği sağlayabilmemizin ve ülkemizin eğitim alanında en büyük derneklerinden biri olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.



Gönüllü eğitmenlerle Türkçe, İngilizce, matematik ve fen dersleri

2020 yılında kurulan Okul Destek Derneği’nde öğrenciler gönüllülük esasına göre düzenlenen uzaktan eğitim programlarından yararlanabiliyor. Gönüllü eğitmenler, derneğin web sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak mülakata katılıyor, sonrasında eğitmenlik eğitimi alıyor. Öğrencilerin sınıfına göre müfredat paralelinde oyunlaştırılarak dijitalleştirilen içerikler dernek merkez ekibi tarafından hazırlanıyor. Daha sonra gönüllü eğitmenler aracılığıyla uzaktan eğitim ile küçük sınıf ortamında bireysel sorgulama, ifade etme özgürlüğü ve başka görüşlere hoşgörü esaslarıyla paylaşılıyor.



Hafta içerisinde belirlenen gün ve saatlerde 8-10 kişilik sınıflarda verilen derslerde, öğrencilerin okul derslerine destek veriliyor; öğrencilerin derse katılım durumu takip ediliyor ve velilere katılım durumuna ilişkin SMS ve e-posta aracılığıyla bilgi veriliyor. Program kapsamında matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce dersleri veriliyor. Yeni dönem eğitimleri 9 Ekim itibarıyla başlıyor.