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Kargı ilçesinde bir genç arabasıyla ırmağa uçtu. Aracıyla birlikte suya gömülen genç kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre; Kargı'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ferhat Civelek (25), aracıyla ırmağa uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Irmağa düşen aracın içinde boğularak hayatını kaybettiği tespit edilen genç, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kargı - Abdullah Köyü sakinlerinden Muzaffer Civelek'in torunu, Veysel Civelek'in oğlu olan Ferhat Civelek’in genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, Abdullah Köyü mezarlığında toprağa verildi.