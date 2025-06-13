Mali Müşavir Orhan Badaköz ve iş insanı İsmail Kayılı’nın torunları, Nurhan Kayılı ile Mali Müşavir Hakan Badaköz çiftinin kızları Ankara Çukuranbar’da Diyetisyen İrem Badaköz ile İskilip’ten merhum Mehmet Kaleycik ve merhum eğitimci Ali Nazmi Er’in torunları, Eğitimci Ülkay Kaleycik ve DSİ'de İnşaat Teknikleri Mustafa Kaleycik’in oğlu Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Patoloji Asistanı Dr. Emre Can Kaleycik Altunkaya Arena’da görkemli bir düğün töreni düzenlendi.

Düğüne; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Mamak Belediyesi Baş Danışmanı İsmail Gençkurt, Belediye Meclis üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, Türk Mühendisler Derneği İl Başkanı Mehmet Ulucan, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Aşçı Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Par Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yaşar, Ankara İskilipliler Derneği Onursal Başkanı Salih Şerbetci, Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, il ve ilçe muhtarları, Kayılı ve Badaköz ailelerinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan kıyarken, şahitliklerini ise gelinin dayısı iş insanı Zafer Kayılı, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, damadın dayısı İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ile çiftin kuzenleri yaptı.

Candan, evlilik cüzdanını geline takdim ederken, ayrıca Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve nikah defterini imzaladıkları kalemi gelin ve damada hediye etti.

Canlı müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar doyası eğlenen davetliler, İrem ve Emre Can çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, Kaleycik ve Badaköz ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi