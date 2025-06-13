Türkiye'nin birçok noktasında 27 ekler çeşidiyle 400’ün üzerinde şube ile hizmet veren Ekleristan Çorum’da Gazi Caddesi Valilik karşısındaki şubesini Karakeçili Mahallesi Karakeçili 8. Sokak No: 1/ D (Çorum Park ve Vefa Eczanesi yanı) adresindeki yeni yerine taşındı.

Zeliha Şahin ve oğlu Berat Şahin tarafından işletilen Ekleristan’da vatandaşlara birbirinden lezzetli 27 çeşit Eklerin yanısıra 16 çeşit Magnolia, 10 çeşit Makaron, 5 çeşit pasta, Kestane Şekeri, Kavala Kurabiyesi, sütlü tatlı, dondurma ve soğuk içeceklerle hizmet vermeye devam ediyor.

Zeliha Şahin, Türkiye'nin birçok noktasında satışı yapılan lezzetli ekleri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Ekleristan’a tüm Çorum halkını davet etti.

Şahin: “Gerçek meyve, en özel çikolatalar, taze kremalarla hazırlanan ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız tatlılarımız ile tanışın!” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi