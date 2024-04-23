Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, İpek Taksi Kavşağı’na Halkbank tarafından ATM kurulduğunu bildirerek, başka bölgeler için de çalışma ve girişimlerin devam edeceğini açıkladı.

Aziz Önal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “İpek Taksi kavşağına Halkbank ATM makinasının kurulumu tamamlandı. ATM'nin kuruluşu aşamasında çok büyük çaba harcayan Halkbank Bölge Müdürlüğü ilgili Müdürümüz Sayın Ayben Torun ve Halkbank mensuplarına, aday adaylığı döneminde imza toplayarak katkı sağlayan Kamil Deveci'ye, emeği geçen diğer aday adaylarımıza ve apartman sakinlerine, mahallemiz adına teşekkür eder saygılar sunarım. Bundan sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesinde Ata Gross kavşağı, Mahsuni Şerif Parkı civarı, Bahar Caddesi kavşağına da ATM kurulması için gerekli girişimde bulunulacaktır. Yer konusunda Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın yardımcı olacağı sözünü vermiştir.”

Editör: UĞUR GÖRKEM