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“İnsanlık ölmemiş!” başlığının yerine, yoksa, “Çorum’un eli öpülesi yardımsever genç kadınları!” mı demeliydik acaba? İsviçre’de yaşayan Çorumlu, For Children Smile isimli “iyilik hareketi” Derneği’nin Başkanı Emine Taş Duran, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin 26. saatinde deprem bölgesine ulaşmış, 50 bin dolar değerinde 5 bin adet termos dağıtarak, depremzedelerin o soğukta sıcak içecek bulmalarını sağlamıştı.

Emine Taş Duran, İsviçre’den temin ettiği katkılarla, AFAD’ın yönlendiriciliğinde deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Yardımcısı Hasret Taş ile birlikte önceki gün Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden Emine Taş Duran, Afşin’de geçtiğimiz günlerde yapılan bisiklet dağıtımında boynu bükük kalan çocukları sevindirmek üzere, 500 bisiklet bağışında bulunmayı kararlaştırdı.

Emine Taş Duran ve Hasret Duran, gazetemizi ziyaretlerinde Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verirken, bisikletler temin edilir edilmez Vali Çiftçi ile Afşin’e giderek 500 bisikletin dağıtımı törenine katılacaklarını söylediler. Yardımsever genç kadınlar, İsviçre’de büyük yardım organizasyonları gerçekleştiren Hüseyin Samsunlu’nun kendilerine olağanüstü manevi destek sağladığını da ifade ettiler.

Emine Taş Duran (sağda) ve Hasret Duran, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte…