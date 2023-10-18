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Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Camiler ve din görevlilerinin toplumdaki konumuna dikkat çeken bilgiler verirken bir insana değer vermenin çok kıymetli olduğunu belirten Peygamberimiz(s.a.s)'in şu hadisini hatırlatarak; "Rasulüllah(s.a.s), bir gün tavaf esnasında Kabe'ye yönelerek şöyle buyurdu: "Ey Kabe! Sen ne güzelsin. Senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve kutsallığına hayranım. Fakat Allah'a yemin ederim ki, müminin saygınlığı, Allah katında senin saygınlığından daha fazladır” dedi.



Daha sonra konferans vermek üzere kürsüye gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlarken, Efendimiz(s.a.s)'in bir hadisinde belirtildiği üzere insan, önce iman etmeli, sonra dosdoğru olmalı. Ancak doğru olmak için de doğru yerde durmalı. Kimin izinde gittiğini bilmeli. Biz müminler, Yüce Allah’ın son kitabı Kur’an’ın ve son peygamberi Hz. Muhammed(s.a.s)'in izinden gidiyoruz. Rabbim cümlemizi sıratı müstakimden ayırmasın” şeklinde konuştu.



Konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe müftüleri, vaizler, müftülük personeli, cami görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın ardından Rektör Köse’ye İl Müftüsü Biçer tarafından tablo hediye ederken, protokol üyeleri de, ortaokullar ve liseler arası 40 Hadis ezberleme yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri, bu yıl hatimle teravih namazı kıldıran din görevlilerine de teşekkür belgeleri verildi.