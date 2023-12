Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Dağlı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle 10 Aralık günü ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır. İnsan hakları, insan olmamızın ve onurumuzun doğal bir sonucudur. Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, mezhebe, felsefi inanca veya siyasal düşünceye dayanmadan, bizatihi insan olmaktan kaynaklanan vazgeçilemez, devredilemez nitelikte hak ve özgürlüklerdir” dedi.

Bugün dünyanın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlalinin devam ettiğini kaydeden Dağlı, “Ancak yine ne yazık ki bu trajediye ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmaktadır.

İnsan hakları konusunda bugün ulaştığımız seviye ile birlikte, en yüksek evrensel değerlerden olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda herkesin ve her kurumun üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir.

Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi.