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Hıdır Kınıklı, Yönetim Kurulu üyeleri, Mali Sekreter Hüseyin Ağır, İdari Sekreter İrfan Delibaş, Teşkilatlandırma Sekreteri Abdullah Biçer ve Eğitim Sekreteri Tahsin Göçer ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Emekli aylıklarına yapılan zammın, geçim sıkıntılarına çare olmaktan çok uzak kaldığını, aylıklara Ekim ayı itibariyle en az 5 bin lira seyyanen zam beklerken, bunun bir defaya mahsus ikramiye olarak verildiğini, üstelik, zorunluluktan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin bundan da mahrum bırakıldıklarını ifade eden Kınıklı, “Emeklinin durumu içler acısı…Lütfen bu sefaleti görün!” ifadesini kullandı.