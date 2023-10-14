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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre ticari süt işletmelerince 823 bin 967 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı.

Bir önceki ay 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu. Bir önceki ay 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 9,1 artarak 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.