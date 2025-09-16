İlçeye bağlı köy yollarında yürütülen 1. kat asfalt yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İnegazili köyü yolunda tamamlanan asfalt çalışmaları da bölge halkının kullanımına açıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’den bilgi aldı. Köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Köksal, vatandaşlarla çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Köksal, köy yollarının yapımına katkı sağlayan İl Genel Meclis üyelerine, İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare personeline ile sahada görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR