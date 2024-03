Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi ve Koruma Vakfı Başkanlığı (İMVAK) işbirliği ile düzenlenen halka yönelik konferanslar devam ediyor. Konferanslar kapsamında bugün saat 21.30’da İMVAK Konferans Salonu’nda İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Oktay Gündoğdu “İslam Sanatlarında Estetik” konulu sunum yapacak.

İMVAK tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu’da kızlar evlenmeden önce kuracağı yuvasında kullanacağı masa, sehpa, pencere gibi eşyalardaki taşın soğukluğunu, ağacın hantallığını gidermek, onlara kendisinden bir ruh vermek, onları hayal dünyasındaki yuvası ile kaynaştırmak için örtüler, oyalar, danteller işler. Anadolu kadını, çarşıdan aldığı yazmasına oya işlemeden başına örtmez. Batı'da sanat eserleri genellikle sergi galerilerinde izlenirken yurdum insanlarının her birinin evinde el emeği, göz nuru sanat eserlerinden örnekler vardır. Evine, camisine, türbesine, kitabına, kılıcının kabzasına her yere sanat ve estetik anlayışını yansıtmıştır. İç dünyasının güzelliğini, temizliğini ve masumiyetini dışarıya aktarmıştır. Her zaman temiz ve güzelin arayışında olmuştur. Eşine, meslek ve zenaat sahibi anlamına “herif” diye hitap ederken diğeri ise soframın sahibi, başımın tacı anlamına “hân” kelimesinden “hânım” diye hitap etmiştir. Estetik, zarafet, incelik hayatın her safhasında yer bulmuştur ve bu güzelliklerle ömür sürmüştür” denildi.

