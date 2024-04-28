Azerbaycan uyruklu Fuat M.(42), idari 99 ZK 464 plakalı çekici, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikametine seyir halindeyken firenlerinin tutmaması nedeni ile aydınlatma direği ve alt geçidin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.
Kaza nedeni ile Çevreyolu Bulvarı alt geçit Ankara ve Samsun istikametine kapanırken, trafik alternatif yollardan sağlandı.
Editör: Haber Merkezi