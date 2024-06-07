İMVAK’ın Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlediği halk konferanslarının bu haftaki konuğu Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Dr. İlhami Çıtır olacak.

“Ahlaki Yaşamın İmkanına Dair Hayy b. Yakzan ve Robinson Crusoe Arasında Bir Karşılaştırma” konulu konferans bugün saat 21.00’de İMVAK toplantı salonunda yapılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren ve tüm Çorumluları etkinliğe davet eden İMVAK Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Ilıca; “Dünya genelinde ilk zamanlardan günümüze kadar geçen süre içerisinde bireysel ve toplumsal hayatın şekillenmesinde temel alınan konulardan birisi de ahlaktır. Kişilerin özel yaşantılarında, toplum bireylerinin ortak yaşama kültürüne dair davranışlarında ahlaki değerlere uyum son derece önemlidir. Bu nedenle her toplumda ve her dönemde felsefeciler ve bilge kişiler ahlak konusu bağlamında düşüncelerini ifade etmiş, pek çok kişi de ahlaklı ve erdemli yaşantının yaygınlaşması için gayret göstermiştir. Konferansımızda, Doğu ve Batı toplumsal yapısı dikkate alınarak Ahlaki Yaşamın İmkanı karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır” dedi.

Editör: Haber Merkezi