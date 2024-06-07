Ortak bir basın açıklaması yapan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası İl Temsilcisi Hayati Çam ve Anadolu Eğitim Konfederasyonu İl Temsilcisi Kenan Taşkın, yabancı uyruklu bir öğrencinin velisi ve yakını tarafından geçtiğimiz günlerde Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda Müdür Hacı Ömer Atılgan ile hizmetli ve güvenlik görevlisinin darp edilmesi olayı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Hz. Ali’nin; “Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum” sözünü hatırlatan Çam ile Taşkın açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Bizler öğretmenlerimize köle olmalarını beklemiyoruz. Ancak eğitim çalışanlarımıza şiddeti tasvip etmiyoruz. Eğitim çalışanlarına sözlü şiddetin yapılmamasını isterken fiziki şiddetin uygulanması ile eğitim çalışanları gün geçtikçe artan bir şiddete maruz kalmaktadır. Darp suçunu işleyenlerin gözaltına alınıp serbest bırakılmaması için olayın takipçisi olacağız.

Artık yeter! Yasal tedbirler derhal hayata geçsin. Okul müdürümüze ve memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okul müdürü ve memuruna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başka olayların tekrar etmemesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Konu Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu İl Temsilciliği ve Anadolu Eğitim Sendikası İl Temsilciliği tarafından titizlikle takip edilecektir”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ