Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul ile birlikte güven tazeleyerek yeniden ADD Şube Başkanlığına yeniden seçilen Uğur Demirer ve yönetimini tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin toplum ve ülkemiz için önemine dikkati çekti.

ADD Şube Başkanı Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaya ve Özkubat’a teşekkür etti.

Ziyarete; CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Aslan Kaya, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak ile dernek üyeleri Kenan Özcan ve Selahattin İşçi katıldı.

Editör: SELDA FINDIK