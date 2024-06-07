Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Merkez Morsümbül Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Nazik Bulut, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Çanakçı Köyü Dernek Başkanı ve CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ