Alaca/Dumlupınar İlkokulu’nda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâyelerden oluşan “Minik Kalemler” adlı kitap, Alaca Kaymakamı Engin Tok’a hediye edildi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Okul Müdürü Aydın Çevik ve sınıf öğretmeni Abdullah Yıldız da hazır oldu. Kitabı keyifle okuyacağını belirten Kaymakam Tok, öğrencilere özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde yazdığı kitapla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Aydın Çevik, “Bu tür projeler, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekliyor. Öğrencilerimiz, kendi hikâyelerini yazarken düşünme becerilerini geliştirdi ve özgüven kazandılar. Bu kitabın yayımlanması, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizin başarılarını kutluyor ve onları daha büyük projelere yönlendirmek için motivasyon kaynağı olmasını diliyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Abdullah Yıldız ise, “Kitap yazma süreci 4/C öğrencilerimizin hayal gücünü serbest bırakmalarına ve yazılı ifade yeteneklerini geliştirmelerine imkân tanıdı. Bu süreçte öğrencilerim çok özverili çalıştılar. Onların bu başarıyı elde etmeleri beni son derece gururlandırıyor. Minik Kalemler'in, diğer okullara ilham vereceğini ve benzer projelerin yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS