“Çorum Alaca Barajı Sulaması Yenilemesi” projesi kapsamında paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Alaca’da tarımsal üretimi doğrudan etkileyecek önemli bir yatırım için ilk adımlar atıldı. Kaymakamlık Konferans Salonu’nda, Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Alaca Barajı sulama sisteminin yenilenmesine yönelik proje detayları paylaşıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen toplantıya Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer ile birlikte İlçe Belediye Başkanı Şerif Arslan, DSİ Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin Eyyubi Batır, Bülent Özdemir ve Tuncay Okur, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, mevcut sulama altyapısının yenilenmesi kapsamında planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Proje ile birlikte tarım arazilerinin daha verimli sulanması, su kayıplarının en aza indirilmesi ve su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması hedefleniyor. Yenileme çalışmasının bitmesi ile birlikte bölgedeki üreticilerin hem maliyetlerinin azalacağını hem de verimliliğin artacağını ifade etti. Özellikle modern sulama tekniklerinin devreye alınmasıyla birlikte sürdürülebilir tarım uygulamalarının güçlenmesi bekleniyor.

Toplantıda söz alan Kaymakam Meriç Dinçer, tarımsal kalkınmanın bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Çiftçimizin refahını artıracak her türlü yatırımın destekçisiyiz. Kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak bu süreci en verimli şekilde tamamlayacağız” dedi.

Görüş ve taleplerinin de dinlendiği toplantıda, projenin sahadaki uygulama sürecine ilişkin öneriler ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi