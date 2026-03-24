Hitit Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği üyesi Caner Ergan ile İlknur Topcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çift ailelerin ve yakın dostların katıldığı sade organizasyonda nişanlandı.

Adem ve Nurcan Topcu çiftinin kızları İlknur Topcu ile Kadir ve Güzide Ergan’ın oğlu Caner Ergan için Hasbihal Cafe’de nişan töreni düzenlendi. Ailelerin bir araya geldiği törende çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Caner Ergan’ın, daha önce düzenlenen Göl Yazı Şiir Akşamı etkinliğinde İlknur Topcu’ya sürpriz evlenme teklifinde bulunduğu ve sahnede yüzük taktığı öğrenildi. Bu özel anın ardından çift, nişan töreniyle ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Çiftin mutluluğu davetliler tarafından paylaşıldı ve tören boyunca tebrikler kabul edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ