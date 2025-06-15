Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 km’lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreni için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çorum Belediyesi'ni ziyaretinde ulaşım projeleri ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu Çorum'un büyümesine ve gelişmesine dikkat çekerek, yeni bir çevre yolunun gündeme alınması yönünde çalışmaların olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum'un sık sık kazaları ile gündeme gelen İlim Yayma Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı ile ilgili bilgi verdi.

İlim Yayma Kavşağı'nın ihale aşamasına geldiğini kaydeden Aşgın, projede ufak tefek revizyonla beraber ihalenin gerçekleşeceğini söyledi.

“TOPTANCILAR KAVŞAĞI DA DEĞİŞECEK”

Aşgın ayrıca Toptancılar Kavşağı'nın da çok önemli bir kavşak olduğunu aktararak o bölgeye yapılacak proje ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi