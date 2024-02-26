Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Bayav, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Sungurlu TSO Meclis üyesi olduğu dönemde bacağında nükseden bir problemden dolayı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 kez ameliyat edilen Bayav uzun süre tedavisinin ardından ilçeye dönmüştü.

Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bayav’ın yarın (27 Şubat 2024 Salı günü) defnedilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ