Göreve başlamasının ardından müftülük personeliyle bir araya gelen Arık, ilçede yürütülen din hizmetleri ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Alaca’da vatandaşlara sunulan din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Alaca’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Önder Arık, din hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Arık, “İlçemizde din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi için gayret göstereceğiz. Görevimizin ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Alaca İlçe Müftülüğü tarafından yayımlanan mesajda ise Önder Arık’a yeni görevinde başarılar dilenerek, görevinin ilçe, teşkilat ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.