Norm kadro fazlası ya da depo öğretmen olarak tabir edilen öğretmenlerin tamamının maaş karşılığını doldurarak geçici görevlendirme yolu ile aynı ya da farklı okul ve kurumlarda görevlerini yaptığını dile getiren Fatih Okumuş, öğretmenlerin ilçelere resen atanmasını istemediklerini kaydetti.

Aile birliği, sağlık özrü, can güvenliği mazeretleri veya il içi-il dışı atama dönemlerinde mevcut görev yerlerine yerleşerek göreve başlayanların resen yer değişikliğine tabi tutulmasının mağduriyet yaratacağını belirten Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Okumuş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi:

“Norm kadro tespitinde, sonuçları gözetilmeden yapılan işlemlerin yeni sorunlara yol açmasına izin verilmemeli; norm kadro fazlası öğretmenler resen atamaya tabi tutulmamalıdır. Yeni mağduriyetlere mahal vermemek adına, bakanlık öncelikle illerde uygulama birliğini sağlamalıdır.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında il millî eğitim müdürlüklerine inisiyatif tanınmalı, resen atama yerine ilçe içinde geçici görevlendirme yapılmalıdır. Genelge hükümlerine göre ilçe dışına resen atama sürecinin uygulanmasına itiraz ediyor ve vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olası bir mağduriyette ilgili tüm öğretmenlerimize Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak hukuki destek sunacağız”

Editör: SELDA FINDIK