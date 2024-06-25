Karadağ, Ortaylı'nın kendisine verdiği yanıtı da duyurdu.

Müzisyen Burcu Karadağ, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir fotoğrafını paylaştı. Karadağ, fotoğraf açıklamasında Ortaylı'ya; "Artık evlenelim mi biz aşkitom" diyerek evlenme teklif ettiğini ama reddedildiğini söyledi..

Hayatında ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettiğini söyleyen Burcu Karadağ, Ortaylı'nın kendisine, "30 sene önce gelseydin belki olurdu" dediğini de yazdı..

Burcu Karadağ'ın açıklamasının tamamı şöyle: 'Artık evlenelim mi biz aşkitom' diyerekten hayatımda ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettim. '30 sene önce geleydin 'belki' olurdu ama şimdi uğraşamam seninle ben' dedi ya, - o da belki yani. Şahitlerim var resmen reddedildim! Skandal".



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ