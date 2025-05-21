Çorum Eczacı Odası, son dönemde yaşanan ilaç tedarik sorunları ve kamu kurum iskontosu (KKİ) sistemindeki aksamalar nedeniyle bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, ilaç firmalarının KKİ sisteminden kaynaklı zararlarının giderek artmasıyla birlikte bazı ürünlerin piyasadan çekilmesinin, hem halk sağlığı hem de sağlık hizmet sunumu açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İlaç firmaları ile SGK arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde belirlenen indirimlerin firmalarca tek taraflı olarak uygulanmamasının sistemin dışında kalan eczacıları ve hastaları zor durumda bıraktığı belirtilen açıklamada, özellikle KKİ sistemine dâhil edilen 11 ilacın toplam cirosunun yaklaşık 1,9 milyar TL olduğu ve yaklaşık 440 milyon TL’lik iskonto kaybının sistemdeki kırılganlığı daha da artırdığı ifade edildi.

“ADİL BİR DENGE MEKANİZMASI ŞART”

Açıklamada, devletten en büyük beklentinin adil bir denge mekanizmasının oluşturulması olduğu dile getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile ilgili sistemin, eczacıların yükümlülüğünde olmayan maliyetleri taşımaması gerektiği vurgulandı. Çorum Eczacı Odası, bu dengesizliğin giderilmesi için sistemin yeniden yapılandırılmasını talep etti.

“ALTERNATİF İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ MODELİ GÜNDEMDE”

Çorum Eczacı Odası ayrıca, çözüm önerilerini somutlaştırmak adına hazırladıkları “Alternatif İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) Modelleri” çalışmasını duyurdu. Bu raporda, mevcut fiyatlandırma sisteminin sürdürülebilir olmaktan çıktığı, eczacı, hasta ve firmalar açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtildi.

Türk Eczacıları Birliği’ne çağrıda bulunan Oda, ilgili kamu otoriteleriyle birlikte bir “İFK Çalıştayı” yapılması önerisinde bulundu. Amacın, ekonomik koşullara uygun, adil ve öngörülebilir yeni bir fiyatlandırma modeli geliştirilmesi olduğu ifade edildi.

“SAĞLIK SİSTEMİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Meslek örgütlerinin geçmişteki yapıcı müzakere geleneğini sürdürmesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada, KKİ’nin eczaneler üzerinden tahsil edilmesine dayalı sistemin kaldırılması, kurumsal bir politika haline getirilerek mağduriyetlerin giderilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Münferit olaylara tepki vermek yerine, bu sorunları doğrudan genel sağlık politikalarına karşı tutarlı ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmelidir.

Çorum Eczacı Odası olarak, eczacının ekonomik sürdürülebilirliği, vatandaşın ilaca erişimi ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği için çağrımız açıktır. Bu yükü birlikte taşıyalım, çözümü birlikte inşa edelim. Eczacının yükü hafifletilmeden, toplumun sağlığı güvence altına alınamaz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ